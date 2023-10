Galã global, Marco Pigossi estreia nos EUA em spin-off de 'The Boys'

início de um sonho // deu tudo certo #GenV pic.twitter.com/H8muLyBUPM -- Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) September 29, 2023

No início, as falas de Pigossi são curtas, mas sua atuação aumenta ao decorrer dos episódios. No quarto, o médico analisa uma cela repleta de seguranças mortos e depois tem a casa invadida por Sam, que aterroriza sua família. A primeira temporada de "Gen V" terá 8 episódios.

Essa não é a primeira série internacional de Pigossi. Em 2018, o galã participou da australiana "Tidelands", da Netflix. Mas o spin-off de "The Boys" é o primeiro trabalho no currículo do ator que é produzido nos Estados Unidos.