Banheira, Sushi Erótico, PCC: a guerra de audiência entre Faustão e Gugu

João Guilherme Silva, filho do Faustão, e João Augusto Liberato, filho de Gugu, estarão na Batalha do Lip Sync, hoje, no Domingão com Huck (Globo). O quadro vai ao ar no mesmo dia da semana em que os dois comunicadores protagonizaram a maior guerra de audiência da TV brasileira, entre as décadas de 1990 e 2000.

Para entender a guerra dos domingos, no entanto, é preciso voltar uma casa. A disputa teve início aos sábados, enquanto Gugu comandava o Viva a Noite e Faustão, o Perdidos na Noite (TV Gazeta, Record e Bandeirantes, 1984-1988). A diferença era que, nessa época, a concorrência era considerada mais saudável, e o apresentador do SBT chegou a visitar o programa do colega.

Entretanto, em 1988, começou a se desenhar a rivalidade que mudaria a televisão nacional. A Globo, que havia perdido Gugu para Silvio Santos, contratou Fausto Silva para concorrer com o dono do SBT.