Faustão manda mensagem para filho no Domingão: 'Não se deslumbrar'

Faustão "apareceu" no Domingão com Huck (Globo) de hoje (08), para enviar uma mensagem para o filho, João Silva, que participou da Batalha do Lip Sync, ao lado do filho de Gugu, João Augusto Liberato.

"Você proporcionou um dia histórico para o João Guilherme, Luciano. Quando apostei nele, sabia que ele tinha carisma. Depois que você joga à cova dos leões, que você vê. A personalidade artística dele, a maneira dele. Ele vai acertar, errar. Hoje, estando no seu programa, numa emissora desse porte absurdo ao qual tenho uma eterna gratidão, pra ele tem um significado extraordinário. Pra todos nós. De alegria, orgulho, admiração", começou Faustão.

"Ele só tem que ter calma e serenidade. As coisas vão acontecer no tempo certo. Não adianta querer acelerar. Ter foco no trabalho, saber que é uma carreira difícil, está exposto o tempo todo. Porque juízo ele já tem", continuou.