Estrela de reality australiano é atacada por look sexy em restaurante

Abbie Chatfield, 28, estrela da TV australiana, usou as redes sociais para contar que sofreu ofensas de um homem que não gostou do look usado por ela em um restaurante.

A famosa é jurada do "The Masked Singer Australia" e foi vice-campeã da sétima temporada de "The Bachelor Australia", reality onde solteiros buscam um amor verdadeiro.

Nos Stories, Abbie mostrou a blusinha preta e toda decotada que usou no estabelecimento e relatou os insultos do homem.