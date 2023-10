Em Israel, influencer brasileira duvida de guerra, é criticada e se retrata

A influenciadora Marcelinha Nogueira, do Rio Grande do Norte, que está em uma viagem religiosa por Israel, foi criticada após colocar em dúvida a gravidade da guerra declarada por Israel ao grupo radical Hamas, após os ataques perpetrados pelos extremistas no último sábado (7).

Marcelinha chegou em Israel com um grupo de brasileiros, entre eles o padre Francisco Fernandes, para uma "peregrinação" pela Terra Santa, ontem. Em seu perfil no Instagram, ao falar sobre o conflito, a influenciadora disse que "estava tudo na santa paz" e que estava "aproveitando o pôr do sol" israelense.

"A gente está aqui aproveitando o pôr do sol. Não sei se a mídia está aumentando [a gravidade do conflito]. Estamos todos muito bem aqui. Amanhã a gente vai continuar a viagem e eu vou continuar postando tudo", declarou nos stories.