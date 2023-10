Em Israel, Gabriela Duarte diz que precisa sair do país: 'Situação é grave'

Gabriela Duarte, 49, está em Israel com os filhos e disse que precisa deixar o país, após os ataques terroristas perpetrados pelo grupo radical Hamas no sábado (7).

No Instagram, a atriz disse que viajou a Israel com os filhos para apresentá-los a cultura da origem do pai deles, que é judeu. A famosa chegou no país na sexta-feira (6) e no dia seguinte os bombardeios tiveram início.

Situação é "triste e grave", destacou Duarte. Estou aqui desde sexta-feira, mal cheguei e no dia seguinte, às 6 horas da manhã, começou a acontecer tudo que vocês estão vendo. Embora eu esteja em Tel Aviv, que não é tão o foco no momento, o primeiro míssil eu consegui ouvir do hotel que estou, às 6h30 da manhã. Então, é complicado. Preciso sair daqui de Israel. Está bem complicado. A situação é muito triste e grave".