Em entrevista na Record, Ana Furtado responde se voltará para a TV aberta

Ana Furtado foi participou de uma entrevista na noite de hoje (8) no Domingo Espetacular (RecordTV).

Volta à tv. No papo, Ana esclareceu se pretende voltar para as telinhas em breve, após pedir demissão da Rede Globo em julho do ano passado. "Eu aprendi tudo na tv aberta e falei por muitos anos, para muitas pessoas. Agradeço todos os convites, mas não é o momento".

Aprendizado. Ana também comentou sobre as lições que o câncer trouxe para a sua vida. "Hoje sou muito mais amorosa, menos crítica e mais leve comigo". A apresentadora teve um câncer de mama e lançou um livro intitulado "Até nunca mais", onde conta sobre o período do tratamento e a jornada de autoconhecimento.