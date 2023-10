Em A Fazenda, Nadja Pessoa revela ser autista: 'Um grau pequeno'

Nadja Pessoa contou que é autista durante uma conversa sobre saúde mental com Lucas Souza em A Fazenda 2023 (RecordTV). A peoa disse ter um grau leve do transtorno.

O que é autismo? Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno do espectro autista (TEA) se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva.

Nadja: "Eu tenho um grau de autismo. Bem pequeno, mas tenho. Eu tenho ansiedade e tive depressão".

Lucas: "A sua depressão foi severa?".

Nadja: "Muito, muito mesmo. Por relacionamento. Antes de entrar no programa, ser conhecida, eu fui diagnosticada com depressão. E era por causa do meu casamento. Eu sentia que era dependente emocionalmente. E o que acontece quando você se torna dependente emocionalmente de alguém: a pessoa é controladora e ela faz de tudo pra você depender dela. Eu tinha que trabalhar pra ele [ex-marido], ser dona de casa. Eu era muito nova e me perdi de mim mesma".