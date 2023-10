Teve até paraquedas: como foi o casório de 4 dias de bilionário em Noronha

Henrique e Laura começaram a receber os convidados com um coquetel na quarta-feira (4). O evento aconteceu no bar e restaurante Mirante do Boldró, que foi fechado para a ocasião.

Antes da cerimônia oficial, os convidados também tiveram uma festa do branco e uma festa na praia. A "White Party" aconteceu no Bar do Meio na quinta-feira (5), enquanto a festa na praia aconteceu na sexta (6).

Ontem foi o dia da cerimônia oficial. O casamento aconteceu no Forte dos Remédios, e o ponto turístico estava fechado desde o dia 30 de setembro em preparação para o evento.

Salto ousado. Horas antes da cerimônia, Henrique saltou de paraquedas. Geralmente discreto nas redes sociais, ele postou a aventura nos stories de seu Instagram.