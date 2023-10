Anitta faz retiro espiritual de R$ 9 mil e detalha luta contra ego: Difícil

O retiro

Anitta estava acompanhada de Juliana Amaral, diretora assistente e irmã do humorista Paulo Gustavo, e também de Amanda Gomes, CEO e sócia do Grupo MAP, que tem uma agência de desenvolvimento de negócios no entretenimento que cuida da cantora.

Elas fizeram o retiro espiritual no Instituto Max Tovar, sediado em um sítio na zona rural de Varginha (MG). Um dos cliques de Anitta mostrava a cantora com as amigas ao lado de uma placa escrito Sítio Santa Felicidade.

Chamado de "Imersão de Reprogramação para a Regestação", o retiro dura cinco dias e promete práticas de limpeza e alinhamento, "com a reprogramação do sistema energético ao final", informa o site do instituto.

Ele pode ocorrer em Minas Gerais na sede do IMXT, ou em "vivências internacionais". Mas atenção: só podem fazer esse retiro aqueles que já fizeram o Mapa Gestacional, oferecido pelo próprio instituto, e tiveram a Reprogramação indicada durante a leitura.