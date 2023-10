Diferente de edição anterior, Faro não dá bronca em peões por infração

Antes de ser eliminado, Darlan Laranjinha combinou sinais com algumas peoas de A Fazenda 2023 (RecordTV) para sua possível participação no Hora do Faro. No entanto, diferente do que aconteceu no ano passado, Rodrigo Faro não deu bronca nos peões na sede.

O que aconteceu? Darlan disse que, através de sua participação no programa Hora do Faro, em que o eliminado grava dinâmicas com os peões ainda confinados, avisaria Jenny Miranda e Cariúcha caso elas estivessem "canceladas".

Rodrigo Faro informou ao público sobre o ocorrido e contou que a dinâmica dessa semana seria diferente: "O Darlan não vai acompanhar a dinâmica aqui com a gente. Nós também não vamos mostrar as plaquinhas para os peões. Como o público viu, o Darlan combinou de passar mensagem para algumas pessoas usando as plaquinhas".

No ano passado, Thomaz Costa chegou a fazer o mesmo. Ele combinou sinais para enviar informações externas para suas aliadas: "Vou colocar [plaquinha de] 'planta' para quem estiver cancelado. Quem for planta, vou colocar 'jardim botânico'", disse o ator.

Como consequência, a participação de Thomaz no programa de Rodrigo Faro não foi transmitida para os peões da casa. O apresentador ainda deu uma bronca nos participantes.

Rodrigo Faro: "Isso tá absolutamente errado, né? Aí não tem fair play [jogo justo]. E pra vocês que combinaram, uma dica, não de um apresentador, de um ser humano: não repitam. Não tentem estragar esse programa, que há tantos anos faz tanto sucesso. Afinal, a competição tem que ser justa".

