A Fazenda 2023: Saiba qual foi o Poder da Chama escolhido para a 3ª roça

Adriane Galisteu revelou nesta tarde qual foi o poder escolhido pelo público para o vencedor da Prova de Fogo de A Fazenda 2023 (RecordTV).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Prova de Fogo. Na dinâmica, os peões disputam o Poder do Lampião. Com ele, o vitorioso pode escolher entre as chamas Laranja e Branca e poderá intervir diretamente na formação da roça.

O poder da Chama Laranja foi escolhido pelo público. Segundo Adriane, a opção selecionada pelos espectadores foi a opção B: "A formação da roça de hoje não terá resta um. Você deverá escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidira qual dos dois é o 4º roceiro".

O poder da Chama Branca só será divulgado ao vivo, durante a formação da roça.