A Fazenda 2023: Fazendeira Jaque pensa em não indicar mais Yuri para Roça

Na tarde de sábado (7), a fazendeira Jaque revelou para Rachel, Nadja e Kally que iria indicar Yuri para a Roça em A Fazenda 2023 (RecordTV).

Em nova conversa na tarde de domingo (08), após Yuri sair como vencedor da Prova de Fogo, Jaquelline conta que talvez mudará sua indicação. "O Yuri é bom de prova, ele vai voltar fazendeiro. Eu não vou correr esse risco", afirma a peoa para os aliados na sala.

Nadja aconselha que a amiga indique alguém do grupo do Paiol, que é formado por Cezar, Shay e Alicia: "Lembra que já te falei isso? Tem que ser alguém do grupo do Paiol".

Lucas incentiva Jaque a manter o voto em Yuri: "Esse nome que você citou, tá super certo. Você não pode ir por critério de prova. Vai pra Roça tem a possibilidade de sair".

Depois de conversar com os amigos, a fazendeira decide que manterá seu voto em Yuri: "Eu vou continuar meu voto mesmo. Mesmo correndo risco de eu ir. Ele foi desleal com a gente".