Influencer evangélico preso por estupro criticou Barbie e elogiou deputado

Victor Bonato, o influenciador evangélico de 27 anos preso após três fiéis denunciarem estupro, tem 147 mil seguidores no Instagram.

Na rede social, ele posta trechos de suas pregações e aconselha os seguidores. Em uma ocasião, um fiel perguntou se podia beijar uma menina em quem tinha interesse e Victor foi categórico: "Se vocês estão orando, se vocês estão buscando uma direção de Deus, por que precipitar as coisas?"

Victor teve prisão temporária decretada e cumprida no último dia 20. Na véspera, ele postou um vídeo no Instagram em que pede desculpas por ter cometido "alguns pecados" e diz que se afastaria das redes sociais. Ele também pede perdão às mulheres que "defraudou" — termo utilizado na Bíblia para o ato de despertar o desejo sexual em alguém do sexo oposto sem poder satisfazê-lo. Procurada pelo UOL, a advogada de Victor afirma: "Meu cliente nega veementemente as alegações contra ele".