Val Marchiori comemora 49 anos em festa com looks avaliados em R$ 700 mil

Val Marchiori comemorou a chegada aos 49 anos na noite de sexta-feira (06) em grande estilo, com uma festa luxuosa em São Paulo. A socialite não poupou no visual e usou looks que, avaliados, chegam a R$ 700 mil.

Como foi o evento?

Looks. Val usou 3 looks diferentes ao longo da noite, em tons de preto, vermelho e dourado. Além disso, ela usou joias como anéis, uma pulseira e um colar.