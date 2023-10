Xuxa reúne famosos e muitos fãs na pré de 'Uma Fada Veio Me Visitar'

Xuxa participou hoje da pré-estreia do filme "Uma Fada Veio Me Visitar" no Rio de Janeiro.

Famosos como Camila Loures e Fabiana Karla marcaram presença no evento no shopping New York City Center, na Barra da Tijuca.

Além de Xuxa, o elenco conta com nomes como Dani Calabresa, Zezeh Barbosa, Vitória Valentin e Tontom Perissé. Thalita Rebouças, autora do livro no qual o filme é baseado, também participou da pré-estreia.