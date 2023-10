Titi Müller e Lívia Lobato se beijam em evento após anúncio de separação

Titi anunciou o fim do relacionamento em uma publicação nos stories do Instagram ao lado de Lívia, no último domingo (1): "Nós anunciamos o fim da nossa relação oficial enquanto namoradas (...). Obrigada pelo carinho, seguimos aqui, está tudo bem".

O relacionamento durou cerca de 6 meses e se tornou público no início de julho, quando Titi postou uma foto beijando Lívia.

Após assumir a relação, Titi revelou que já havia namorado uma mulher, mas não tornou a relação pública já que a então namorada tinha "aversão" à exposição.

Titi Müller e Lívia Lobato se beijam Imagem: Tomze Fonseca/ AgNews

