'Terra e Paixão': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 9 a 14/10

Marino avisa que continuará na delegacia de Nova Primavera. Petra ofende Irene. Caio rompe com Antônio, avisando que será seu grande inimigo se o pai não devolver as terras a Aline. Caio pede pra trabalhar com Ademir e ele oferece sociedade ao sobrinho. Silva comunica a Marino que acharam indícios de envenenamento na necrópsia do corpo de Ruan. Aline discute com Irene. Kelvin conta a Marino que viu Ruan conversando com Agatha. Aline sente ciúmes de Caio ao vê-lo abraçando Graça. Irene contrata Graciara para invadir o quarto de Hélio e ser flagrada por Petra. Petra chega à pousada para visitar Hélio.

Terça-feira, 10 de outubro

Petra se desespera ao flagrar Graciara na cama com Hélio. Hélio diz a Luigi que desconfia de que Irene tenha armado o flagra para afastá-lo de Petra. Luigi reage apavorado com as ameaças de Irene. Marino dá dinheiro para Tadeu. Aline decide seguir o conselho de Lucinda e procurar Caio, mas desiste ao ver Graça com ele. Andrade reage, ao ver Lucinda e Marino em um clima amoroso. Marino indaga Agatha sobre a conversa que teve com Ruan.

Quarta-feira, 11 de outubro

Agatha diz a Marino que Ruan estava alterado e se insinuou para ela. Caio avisa a Aline que não desistirá de se casar com ela. Caio visita Petra e fica sabendo por Luigi da possível armação de Irene para afastar a irmã de Hélio. Graciara confessa a Caio e Luigi que Irene a contratou para ficar na cama de Hélio. Aline e Jussara pensam em alugar a casa de Mara. Caio e Luigi levam Hélio ao encontro de Petra. Cacá contrata Aline como contadora do salão. Luigi fica tenso ao receber uma ligação misteriosa. Marino revela a Lucinda que é pai de Danielzinho.

Quinta-feira, 12 de outubro