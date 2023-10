Shay acusa peoa de alegar perseguição por estratégia: 'Ninguém fala dela'

Enquanto trainava com Radamés na academia de A Fazenda 2023 (RecordTV), Shayan Haghbin analisou o comportamento de Nadja Pessoa. O iraniano acusou a ex-BBB de usar uma narrativa de perseguida para conseguir destaque no programa, e ainda disse que ela tentou colocar Alícia X contra ele.

Shay: "A Nadja tentou desde lá no Payol influenciar a Alícia, o tempo inteiro falando que 'Shay é falso, mentiroso, machista', essas coisas. Só que a Alícia não é cabeça fraca para acreditar fácil. Eu senti ela tomar uma certa distância, até que ela começou a ver as atitudes da Nadja contra a Jaquelline, a Kally, contra todo mundo. Achando que todo mundo é contra ela".

Shay: "É uma estratégia dela, tipo: 'Ai, todo mundo quer ser contra mim, estou sozinha aqui'. Em um momento que ninguém falava dela. Até hoje ninguém fala dela. Até o dia que deu aquela escolha da Alícia, que é sobre o jogo. Você tem que eliminar as pessoas que você acha que podem ganhar de você. A gente está competindo".