Saulo Poncio recebe alta após embolia gasosa e nega boatos sobre causa

Os médicos recomendaram repouso em casa: "Vou continuar fazendo alguns exames de rotina para garantir que não volte a aparecer nenhuma alteração", disse Saulo.

A internação aconteceu enquanto Gabi Brandt se mudava da mansão da família Poncio. Os dois anunciaram a separação no início do ano passado, mas nesta semana Gabi anunciou a mudança e arquivou as fotos com o ex. Ela não comentou os problemas de saúde de Saulo.