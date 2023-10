Famosos, bailão e funk: Samara Felippo celebra aniversário de 45 anos em SP

Para seguir o tema da festa, Samara escolheu um look com brincos de argolas e maquiagem colorida vintage, além de body cavado preto de mangas compridas com ombros à mostra.

Outros acessórios. Ela também usou um mini-shorts todo estilizado, um boné escrito "mãe", uma meia-calça estilo arrastão e coturno de couro com cano alto.

Samara Felippo e o marido Edilio Sanna, na Openbar Club Imagem: Araujo/ Agnews

Seu marido, o humorista Elidio Sanna, também marcou presença no evento.

Horas antes da própria festa, Samara iniciou sua temporada no Teatro Shopping Morumbi com a peça "Mulheres que nascem com os filhos", com Carolinie Figueiredo.

A peça fica em cartaz até 19 de novembro sempre com apresentações nas sextas, sábados às 20 horas, e domingos às 19 horas.