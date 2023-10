Reynaldo Gianecchini e Thales Bretas são vistos jantando: 'Apenas amizade'

A peça é estrelada por Gianecchini e Bruno Fagundes. Thales Bretas chegou a divulgá-la em suas redes sociais antes de ir ver a peça.

"Após o espetáculo, os três foram jantar — movimento normal entre amigos. No entanto, Danilo não aparece nas fotos porque foi embora minutos antes e o registro foi feito somente com o ator e o médico", explicou a assessoria do médico.

Thales Bretas é viúvo do humorista Paulo Gustavo, vítima da covid em maio de 2021. Desde então, ele se relacionou publicamente apenas com o cantor capixaba Silva, do Rock in Rio, em setembro de 2022, até janeiro deste ano.

Gianecchini afirmou recentemente que segue solteiro. Ele, que já foi casado com Marília Gabriela, 75, disse em um podcast que só teve um relacionamento sério após seu casamento que durou de 1999 a 2006.