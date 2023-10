Polícia expõe causa da morte de modelo encontrada em apartamento de luxo

A polícia dos Estados Unidos revelou que a modelo Maleesa Mooney, 31, encontrada sem vida dentro de um apartamento de luxo em Los Angeles, no mês passado, morreu em decorrência de uma "violência homicida".

Segundo informações do New York Post, os investigadores anotaram no relatório policial que Maleesa, que estava grávida de dois meses, foi agredida até a morte.

A polícia de Los Angeles ainda não efetuou nenhuma prisão, nem divulgou maiores informações sobre quem teria cometido o crime e quais as causas.