Mariana Rios assume namoro com herdeiro de rede de supermercados

Os dois já tinham sido flagrados no início do mês passado em show de Zezé di Camargo, mas o nome do rapaz não havia vindo à tona.

Juca é filho de Luiz Felipe D'Avila, que foi candidato à presidência do Brasil em 2022 pelo partido Novo, e de Ana Maria Diniz, empresária e integrante do Conselho do Instituto Península.

Atleta de triathlon, ele é economista formado pela Universidade da Califórnia, em San Diego (EUA). Atualmente mora em São Paulo e é entusiasta gastronômico: "Cozinhar é minha paixão, não meu trabalho", escreveu na biografia do seu Instagram.