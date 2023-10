Na Europa, Sandy e Lucas Lima fazem 1º show após separação: 'Foi incrível'

Na noite de ontem, Sandy e Lucas Lima fizeram o primeiro show juntos após anunciarem o fim da relação de 24 anos.

Em post no Instagram, Lucas comentou o show: "Lisboa foi incrível", escreveu o músico nos stories, com um emoji de coração.

No "Altas Horas", Sandy já havia explicado a decisão de fazer a turnê com o ex: "Estamos indo para Europa, ele [Lucas] vai participar dessa turnê, minha família estará comigo. O trabalho permanece e a família permanece".