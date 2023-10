Lexa posa com ex-BBB e deixa comentário carinhoso em meio a suposto affair

Lexa e Matheus Lisboa trocaram comentários carinhosos e aumentaram os rumores de que os dois estariam juntos.

Fotos com o ex-BBB. A cantora atualizou o feed de seu perfil no Instagram neste sábado (7) com algumas fotos, entre elas um registro em que surge ao lado do ex-BBB dentro de um elevador — no clique também aparece a influenciadora Gabi Lopes e outros dois homens.

Nos comentários, Lisboa deixou um emoji de coração e também ganhou um de Lexa, que respondeu ao carinho do famoso.