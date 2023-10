Leão: Filho de Hebe está preocupado em viver e não com herança da mãe

Marcello Pessutti, 58, decidiu dividir a herança que recebeu da mãe, Hebe Camargo, falecida em 2012, com a família do primo, Cláudio Pessutti, morto em 2021. Viúva de Cláudio, a empresária Helena Caio terá direito aos bens que couberam ao finado marido na partilha.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, elogiou a atitude de Marcello e enalteceu a simplicidade do único filho de Hebe. "Sou muito amigo do Marcello, e acho que a maior qualidade ele é justamente essa. Ele nunca teve esse sonho de riqueza, essa coisa... É muito na dele, gosta de viver! Gosta de uma cervejinha, gosta de viajar... Sempre foi assim, quando a mãe era viva e agora."

Leão acredita que Marcello foi justo em aceitar dividir com o finado primo a herança da mãe. "Ele reconheceu que o primo, Claudinho, era quem cuidava da carreira da mãe dele, estava sempre perto dela, fez tudo por ela. Então, naturalmente, eles dividiram a fortuna toda [deixada por Hebe]."