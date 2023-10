Chá revelação: Leticia e Juliano Cazarré anunciam o sexo do 6º filho

O pai estoura um balão e vê o conteúdo azul: "É menino!"

O casal anunciou a gravidez no início do mês. "Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos", escreveram nas redes sociais.

Os dois já têm cinco filhos. Letícia, de 39 anos, e Juliano Cazarré, de 42, são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1 — a caçula tem uma má formação no coração chamada Anomalia de Ebstein e já passou por diversas internações.