'Fuzuê': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 9 a 14/10

Quinta-feira, 12 de outubro

Luna sai de carro com Cecília, e Pascoal segue as duas. Preciosa conta para Heitor que pretende fazer um evento para divulgar novidades sobre a joalheria. Francisco se revolta com Nero e Miguel. Maria Navalha e Rejane discutem no Quintal Carioca. Luna se assusta ao ver os documentos de Cecília. Nero pensa em conversar com Maria Navalha. Rejane e Maria Navalha fazem as pazes. Lampião e Bartô ensaiam com Jefinho. Pascoal aparece no estúdio de Cecília, e Luna se esconde. Maria Navalha revela à Rejane que César é o pai de Luna. Cecília arma com Luna para conseguir uma confissão de Pascoal. Caíto, Soraya e Kirida se classificam para uma nova fase do Rainha da Fuzuê. Olívia vasculha o escritório de Nero. Pascoal encontra uma foto de César na casa de Cecília.

Sexta-feira, 13 de outubro

Cecília tenta enganar Pascoal, e Luna filma os dois. Pascoal surpreende Cecília. Rejane tenta convencer Maria Navalha a contar a verdade sobre César para Luna. Preciosa reclama das atitudes de Bebel. Cláudio conta sobre o tesouro para Alícia. Francisco tem uma conversa emocionada com Miguel. Olívia encontra uma figura com as imagens das chaves de lua e sol. Jefinho se aconselha com Lampião. Barreto expulsa Pascoal da casa de Cecília. Merreca se declara para Soraya. Vitor confidencia à Bianca a sua desconfiança contra Rui. Olívia fica constrangida com os comentários de Nero. Jefinho vê Luna e Miguel juntos e não se aproxima. Miguel vai ao encontro de Preciosa.

Sábado, 14 de outubro

Miguel e Preciosa se enfrentam. Luna decide acompanhar Jefinho no programa de TV. Heitor repreende Pascoal por ameaçar Cecília. Cata Ouro procura Luna e avisa que lembrou de seu passado. Maria Navalha se irrita ao saber que Merreca negociou a cruz com a família Montebello. Pascoal exige dinheiro de Heitor para acabar com Merreca. Luna convence Cata Ouro a contar o que se lembra para Barreto. Merreca garante à Maria Navalha que não entregará a cruz para Pascoal. Preciosa reclama com Heitor da visita de Miguel. Olívia comenta com Rui que as chaves de lua e sol pertencem a um tesouro escondido. Pascoal vai até a Fuzuê. Bebel procura Maria Navalha.