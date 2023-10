Filho de político e herdeiro bilionário: Quem é o namorado de Mariana Rios

Mariana Rios, 38, assumiu neste sábado (7) namoro com João Luiz Diniz D'Avila, 27. Em postagem no Instagram, o novo casal compartilhou registros românticos em Paris e trocaram declarações de amor. Eles já haviam sido flagrados juntos em setembro, quando trocaram carícias em um evento.

Conhecido como Juca Diniz, o novo namorado da atriz pertence a uma das famílias mais ricas do país, com presença marcada no setor empresarial e político.

Saiba quem é Juca Diniz: