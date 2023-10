Claudia Raia e filha são barradas em balada de Nova York: 'Não está fácil'

Claudia Raia divertiu os seguidores das redes sociais ao compartilhar que ela e a filha, Sophia, foram impedidas de entrar em uma balada de Nova York.

A atriz está nos Estados Unidos para passar alguns dias com a herdeira de 20 anos, que estuda no país. Sophia, assim como Enzo, é fruto do antigo casamento de Claudia com Edson Celulari.

Claudia postou no Instagram um vídeo onde mostra sua produção ao lado da filha para curtir a balada na noite de sexta-feira (6). A atriz aparece vestindo um macacão brilhante, salto alto, brincos e uma bolsa de festa verde. Enquanto Sophia usa uma saia preta e uma blusa florida.