Caldeirão: Criança deixa Ana Maria Braga em saia justa com pergunta

Diante da pergunta, a apresentadora riu e respondeu. "A gente (ela e o Mion), o programa tem isso. Tô enfiando você junto. Já aconteceu, mas tenho me surpreendido muito. Às vezes você fica 'não sei se essa pauta dá muito certo', e você se surpreende positivamente".

Na sequência, perguntaram a ela se dava pão de queijo para os "convidados legais" e biscoito de água e sal para os convidados que "não eram legais".

Ela riu com a pergunta e disse que era "fake news". "Imagina, claro que não. A mesa do nosso café a gente pode servir o pão de queijo pra todo mundo e biscoito de água e sal para quem faz regime, porque tem gente que não come o pão de queijo".

Ela contou também que aprendeu a cozinhar "com a vida" e que já errou muito. "A gente não pode desistir. Se não deu certo agora, aprendi algo com isso. A única coisa que tem é que a gente precisa gostar do que está fazendo".

A apresentadora recebeu ainda mensagens das netas.

Ao final do quadro, ela e Mion se emocionaram.