Atriz do Teste de Fidelidade revela jejum de 21 dias sem sexo

Thalita Souza também é musa do Fluminense Imagem: Reprodução/Divulgação

Thalita disse que normalmente é intensa na cama e que já atingiu o recorde de fazer sexo por 14 horas seguidas.

"Sou intensa e como gosto muito, às vezes foge do controle. Tinha ido viajar, e eu e meu ex estávamos em um hotel. Queríamos curtir a cidade, mas acabamos passando todo esse tempo no quarto. Só parávamos para comer, nem dormimos".

Thalita Souza foi contrada pela Rede TV! em julho Imagem: Divulgação

A atriz do Teste de Fidelidade se surpreende com as propostas que recebe dos seguidores pelas redes sociais. Segundo ela, um homem a ofereceu R$ 1,7 milhão em troca de uma noite de sexo.

"Nunca havia recebido uma proposta com um valor tão alto. Mas xinguei ele e disse que não fazia programas. Não sei se era sério ou um golpe, mas nem procurei saber porque não me interessava, tratei logo de bloqueá-lo".