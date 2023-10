Fazenda: Madrugada de festa tem beijão de Simioni e Jaque e choro de Kally

Os peões de A Fazenda 2023 (Record) tiveram uma madrugada agitada com a festa Xangai. Confira os destaques da noite — que teve até beijão de Simioni e Jaquelline — no resumo abaixo.

Beijo de peoas

A Fazenda 2023: Simioni e Jaquelline se beijam em festa Imagem: Reprodução/PlayPlus

Kamila Simioni e Jaquelline deram um beijo de língua durante a festa. As peoas estavam curtindo a pista de dança abraçadas quando começaram a pegação.

Logo que as duas se beijaram, a câmera que registrava o momento cortou as imagens.

Cariúcha se explica

A Fazenda 2023: Cariúcha fala de pedido de desculpas para Rachel Imagem: Reprodução/PlayPlus

Cariúcha conversou com Shay sobre seu pedido de desculpas à Rachel Sheherazade apôs tê-la chamado de "vadia".

Cariúcha: "Eu estava com vergonha dela não querer falar comigo, dela virar as costas."

Na conversa com Shay, Cariúcha ainda contou que criou o hábito de chamar as pessoas de "vadia" porque sua mãe se referia à ela assim. "'Vadia, pega lá aquela coisa'..."

Alícia quer ficar longe de Nadja

A Fazenda 2023: Alicia X reclama de Nadja Imagem: Reprodução/PlayPlus

Já Alicia X conversou com Jaquelline sobre as atitudes de Nadja — e seus desentendimentos com a peoa. Ontem à noite, as duas tiveram um bate-boca após a gravação do Hora do Faro (Record).

Alicia: "Ela quer pegar uma fala minha para me f*der. Não dá para conversar com uma pessoa assim. Mas não estou nem aí para ela, quero que ela se f*da."

Kally chora e reclama dos peões

A Fazenda 2023: Kally chora após festa Imagem: Reprodução/PlayPlus

No pós-festa, Kally chorou e desabafou com Lucas e Nadja sobre o medo que sente ao ter sua imagem retratada fora dos palcos.

Segundo a cantora, ela teme que o público enxergue seu jeito como "muito espalhafatoso", levando para um lado de maldade.

Além disso, Kally reclamou do restante dos participantes: ela estava indignada porque todos os peões dormem "cedo" após as festas de sexta-feira.

