Kally reclama que peões de A Fazenda dormem cedo após festas: 'Muito chato'

Após a festa Xangai em A Fazenda 2023 (Record), Kally comentou com Nadja que estava indignada porque todos os peões foram dormir "cedo".

Kally: "Mulher, esse povo é engraçado né? Vai tudo dormir... Muito chato!"

Nadja: "Mas o povo está cansado e tem que acordar cedo."

Kally: "Cansado de que, mulher? Eu também vou acordar cedo, tenho bichinho para cuidar. Mas o que tem a ver dormir? É por isso que as festas acabam cedo!"

Mais cedo, a cantora já havia comentado sobre o assunto com Alicia X.

Por que as festas acabam cedo e o povo vai dormir? Dá vontade de chorar, mulher! A pessoa acaba uma festa na adrenalina e de repente o povo dormindo? Onde foi que eu me meti? Um povo todo morgado porque precisa dormir! Kally

Por que as festas de A Fazenda acabam cedo? O principal motivo para o horário diferenciado dos eventos do reality é o trato dos animais. A produção precisa que os peões durmam — ou pelo menos descansem — antes das suas tarefas no dia seguinte.

Apesar do tempo de festa, as bebidas alcóolicas são liberadas para os peões. A quantidade, no entanto, é limitada: os participantes precisam administrar o que lhes é oferecido.

