Cariúcha explica por que pediu desculpas para Rachel em A Fazenda 2023

Na festa Xangai de A Fazenda 2023 (Record), Cariúcha conversou com Shay sobre seu pedido de desculpas à Rachel Sheherazade apôs tê-la chamado de "vadia".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Segundo a cantora, ela já estava com vontade de falar a jornalista. A confirmação, no entanto, veio após um papo dela com André sobre o assunto.

Cariúcha: "Eu estava com vergonha dela não querer falar comigo, dela virar as costas."

Shay: "Mas você não viu como as coisas ficaram mais leves?"

Cariúcha: "Ficaram mesmo, porque a gente dorme de frente!"

Shay: "Olha, eu gosto de você, mas chega uma hora que não tem como te defender. Às vezes eu acho que estou sendo chato, mas não quero ver você mal, porque vejo que você tem coisas boas."

Na conversa com Shay, Cariúcha ainda contou que criou o hábito de chamar as pessoas de "vadia" porque sua mãe se referia à ela assim. "'Vadia, pega lá aquela coisa'..."

Mas eu vou mudar meu jeito. [...] O bom é que eu reconheço o meu erro e peço desculpas. Não é vergonha pedir desculpas. Vergonha é permanecer no erro. Cariúcha

O que aconteceu?

Na última dinâmica da discórdia de A Fazenda 15 — a do vaso seco e girassol —, Cariúcha e Rachel discutiram e a funkeira chamou a jornalista de "vadia".

"Rachel pra mim você é uma hipócrita, falsa, cobra. Eu não tenho medo de você, com suas lindas palavras. E eu falo a voz do povo", disse Cariúcha. Ela ainda afirmou que a jornalista era uma "patricinha mimada".

Na madrugada de sexta-feira (6), André aconselhou a funkeira a se desculpar.

"Acho que a única coisa que seria um movimento nobre seu para o público é chamar a Rachel. Sobre ter falado que ela é vadia. Poxa, ela tem uma filha. [...] As diferenças entre vocês vão continuar do jeito que for, mas isso vai te fazer bem e vai fazer bem a ela. Principalmente, vai te fazer crescer como pessoa", disse o ator.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Laranjinha? Resultado parcial Total de 623 votos 1,44% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 0,48% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 65,01% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 4,17% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,32% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 0,48% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 1,44% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,64% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 3,69% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 1,12% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 0,64% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 2,09% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 8,51% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 2,57% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,16% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 0,80% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,80% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,77% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,80% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 3,05% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 623 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu