Alicia não pretende se resolver com Nadja na Fazenda: 'Quero que se f*da'

Na festa Xangai de A Fazenda 2023, Alicia X conversou com Jaquelline sobre as recentes atitudes de Nadja — e seus desentendimentos com a peoa.

Na noite da última sexta-feira (6), após a gravação do Hora do Faro (Record) do próximo domingo, as duas tiveram um breve bate-boca: Nadja acusou Alicia de "fazer terror psicológico" com ela.

Sobre o assunto, Alicia comentou com Jaque: "Ela [Nadja] fica passando por mim e falando uma coisas, tipo: 'olha que falsidade'. Ah, não tenho que ficar aguentando."

Jaquelline: "Que f*da isso. Eu queria muito que vocês duas não estivessem assim."

Alicia: "Eu também. Mas sabe de uma coisa? Ela não quer resolver o problema.""

Ela quer pegar uma fala minha para me f*der. Não dá para conversar com uma pessoa assim. Mas não estou nem aí para ela, quero que ela se f*da. Alicia X

Jaquelline: "Tem algumas coisas aqui que eu levei para o coração, mas eu desculpei. Sempre vou ter o pé atrás, porque quando eu estava na m*rda, todo mundo me julgou. Então não sou mais besta."

