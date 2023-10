Xangai: começa festa em A Fazenda 2023 com atração musical

A terceira festa de A Fazenda 2023 (Record) começou. Mais uma vez, o tema da atração é baseado em uma localidade. Se semana passada os peões foram para Londres, a festa de hoje os levaram para Xangai.

O grupo musical SuitX Music é o responsável pela animação da noite chinesa.

Horas antes do início da festa, o público que acompanhava os preparativos pelo PlayPlus — serviço de streaming da Record que transmite o reality 24 horas tiveram um pequeno spoiler da festa. Isso porque as imagens do ensaio vazaram.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Laranjinha? Resultado parcial Total de 439 votos 1,37% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 0,23% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 61,50% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 4,78% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,23% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 0,46% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 1,59% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,46% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 4,10% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 1,59% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 0,91% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 1,59% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 11,62% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,82% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,23% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 1,14% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,91% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,14% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,14% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 3,19% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 439 votos

