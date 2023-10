Record oculta porcentagem de sobreviventes da roça em A Fazenda 2023

A Record continua ocultando as porcentagens dos vitoriosos da roça de A Fazenda 2023. Laranjinha foi o segundo eliminado do reality rural e, em disputa direta com Sander Mecca e Tonzão Chagas, recebeu apenas 4,43% dos votos para continuar na disputa. No entanto, não foi exibido ao público a porcentagem dos sobreviventes.

Na coletiva da estreia do programa, Rodrigo Carelli, o diretor da atração, já havia sinalizado que isso poderia acontecer. Na primeira semana, somente a porcentagem que eliminou Nathalia Valente foi exibida.

Sem novidades: A tática foi utilizada desde o começo em A Grande Conquista, outro reality da emissora, e já era uma possibilidade comentada para esta temporada do programa rural.

Em A Grande Conquista, apenas na final o público ficou sabendo a porcentagem de votos que cada participante levou nas berlindas. A ideia é não deixar claro para o público com quem está o favoritismo do programa.

Adriane Galisteu: os looks da peoa mais fashion de A Fazenda 2023

1 / 11 A Fazenda 2023: Adriane Galisteu em dia de terceira Prova do Fazendeiro Reprodução/PlayPlus 2 / 11 A Fazenda 2023: Adriane Galisteu em noite de segunda roça Reprodução/Playplus 3 / 11 A Fazenda 2023: Adriane Galisteu anunciou Poder da Chama Laranja Reprodução/Playplus 4 / 11 A Fazenda 2023: Adriane Galisteu em noite de primeira eliminação Reprodução/Playplus 5 / 11 A Fazenda com Adriane Galisteu vem caindo no Ibope Reprodução/Record TV 6 / 11 A Fazenda 2023: Adriane Galisteu entrega look vermelho Reprodução/Playplus 7 / 11 A Fazenda 2023: Adriane Galisteu entrega look no programa Reprodução/Playplus 8 / 11 A Fazenda 2023: Adriane Galisteu de pretinho básico Reprodução/Playplus 9 / 11 A Fazenda 2023: Adriane Galisteu na primeira semana do programa Reprodução/Playplus 10 / 11 A Fazenda 2023: Adriane Galisteu revelou Poder do Lampião escolhido Reprodução/Playplus 11 / 11 A Fazenda 2023: Adriane Galisteu na estreia do reality Reprodução/Playplus