Miss Austrália: quem é a namorada brasileira de Vincent Cassel

A modelo brasileira Narah Baptista, 27, tem frequentado as praias do Rio de Janeiro na presença do namorado, Vincent Cassel, 56. O ator, inclusive, morou cinco anos na cidade e fala português fluente.

A nova namorada do artista tem chamado a atenção pela beleza e também pelos comentários apaixonados que recebe dele, que se separou neste ano da também modelo Tina Kunakey, nas redes sociais.

Quem é Narah Baptista?