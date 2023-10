Portiolli diz que era 'pior' que Arthur Aguiar na solteirice: 'Terrível'

Em seguida, Mara Maravilha citou indiretamente as traições de Aguiar em relação à ex-esposa Maíra Cardi ao dizer que o ator é "pegador". Foi então que Portiolli falou sobre sua própria juventude como um mulherengo.

"É pegador? Mas também quantos anos ele tem? Eu na idade dele eu era pior que ele. Quando era solteiro, eu fui terrível. Nossa, eu fui terrível! Nossa Senhora, mas foi bom!", contou.

Celso Portiolli é casado há 31 anos com Suzana Marchi. Juntos, eles são pais de três filhos: Laura, Pedro Henrique e Luana.

Arthur Aguiar foi casado com Maíra Cardi, com quem tem uma filha, Sophia. A relação entre eles foi desgastada pelas várias infidelidades do ator. Atualmente, Aguiar está à espera do segundo filho, fruto de uma relação com a ex-namorada Jheny Santucci.