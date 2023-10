Peões enfrentam perrengue no trato da vaca: 'Não quero levar mais rabada'

Os peões enfrentaram algumas dificuldades no cuidado com a vaca em A Fazenda 2023 (Record).

Jenny, Jaquelline e Cezar Black não estavam entendendo o motivo para a produção chamar a atenção para a tarefa. Depois de vários sinais sonoros do animal, os participantes conseguiram continuar o trato.

Além disso, Jenny especialmente teve alguns problemas com a vaca Mimosa e o bezerro Bernardo. A peoa desabafou sobre o que estava acontecendo nos cuidados com os animais.

Jenny: "Ai, que dor."

Black: "Que foi?"

Jenny: "Bernardo pisou no meu pé de novo."

A peoa também conversou com a vaca e agradeceu que estivesse se comportando hoje. Ontem (5), Simioni alertou a aliada que seu cabelo estava com fezes do animal.

Jenny: "Está vendo, agora estou aprendendo a fugir do seu rabo."

Jenny: "Não quero levar mais rabada."

Jenny: "Hoje você está boazinha comigo."

Jenny: "Não bateu em mim, não cagou na minha cara."

