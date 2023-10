Mavie: gravidez de Biancardi foi marcada por boatos de traições de Neymar

Neymar e Bruna aparecem juntos pela primeira vez após a polêmica, em leilão de instituição do jogador. Eles não conversaram com a imprensa, mas posaram para fotos com o primogênito de Neymar, Davi Lucca, 11.

Mavie

Em evento luxuoso recheado de famosos, Neymar e Bruna mostraram que a polêmica pulada de cerca havia ficado no passado e ainda revelaram que estavam esperando uma menina.

Enquanto isso, surgiram relatos nas redes sociais de que a mãe de Neymar "vazou" o sexo do bebê em um salão de beleza antes do chá revelação — que ocorreu dias depois do anúncio do sexo.

Sem se envolver em polêmica, Bruna Biancardi focou na filha e anunciou ela iria se chamar Mavie, uma adaptação da expressão "minha vida", em francês. "Ma" significa "minha" e "vie" significa "vida" no idioma.