Marcos Oliveira diz ter dívidas superiores a R$ 350 mil após sofrer golpe

Marcos Oliveira, 67, disse ter dívidas superiores ao valor de R$ 350 mil com bancos devido ao golpe aplicado por um homem contra ele.

O ator abordou o assunto em entrevista ao Podser Cast. Segundo contou, esse homem já aplicou golpe em outras três pessoas, além dele, e que contratou uma advogada para resolver a questão na Justiça.

"Estou lutando que eu sofri um golpe, um golspita que roubou muito dinheiro. Estou devendo mais de R$ 350 mil para os bancos, estou com advogada para ver se prende essa pessoa, ou ela me devolve e eu pago as dívidas, ou ela vai presa. Está na hora de essas pessoas injustas, desequilibradas, sentirem o peso do que é fazer mal para as pessoas", declarou.