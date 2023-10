Luísa Sonza pode responder na Justiça por expor Chico ao vivo na TV

O fim do relacionamento entre Luísa Sonza e Chico Moedas continua rendendo dentro e fora da internet. Ao longo dos últimos dias, por meio das redes sociais, começou a circular um boato de que Chico estaria pensando em processar a ex-namorada por difamação após a cantora ter exposto a traição - o que não foi confirmado pelo rapaz. A história também foi negada pelo youtuber Casimiro, amigo de Chico, durante uma live.

A artista anunciou a separação no mês passado, durante participação ao vivo no programa Mais Você (Globo). Ela leu uma carta e afirmou que foi traída pelo então companheiro. Ao colunista de Splash Lucas Pasin, amigos do influenciador contaram que ele sabia que a cantora pretendia expor tudo, mas não de tal maneira, e que o jovem vem sofrendo diversas ameaças desde que o término se tornou público.

Splash ouviu especialistas para entender as possíveis complicações jurídicas de Luísa Sonza em uma eventual ação movida por Chico. De acordo com Saulo Stefanone Alle, especialista em direito constitucional, o rapaz poderia alegar que "teve sua intimidade e vida privada expostos indevidamente", mas também é preciso considerar a dimensão pública dos envolvidos.