Após eliminação, Laranjinha dispara contra Rachel: 'Ataca com mentira'

Na Cabine de Descompressão (PlayPlus), com Lucas Selfie, Darlan Laranjinha comentou sobre sua passagem em A Fazenda 2023 (Record), que não pedirá desculoas a Lucas e e alfinetou Rachel Sheherazade.

Para o ator, a jornalista é mais ofensiva e ataca o grupos dos crias na casa.

Selfie: "Acha a Rachel mais ofensiva?"

Laranjinha: "Mais ofensiva. Ela ataca com mentira, né?"

Selfie: "Fala uma."

Laranjinha: "Jogo sujo, ali vale tudo, não existe jogo sujo. Você fez um grupo, você articulou, ela deveria chamar todo mundo de jogo sujo então. O Black, o Shay e a Alicia, ela não chamou. Ela focou no jogo sujo só na gente [grupo dos crias]."

Selfie: "Vai que ela chama, né? Tem mais dois meses de jogo."

Lucas Selfie também questionou por que o participante achava que Rachel atacava seu grupo no jogo.

Laranjinha: "É a leitura do jogo dela. Eu tinha uma troca com ela no início de boa. Depois da dinâmica com o André, que eu dei planta e ele atacou — ele começou com isso: 'jogo sujo', 'antiético', 'injusto'. Eles vieram nessa mesma vibe, mas eles não atacam os demais jogadores que também fazem grupo."

