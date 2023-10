Kayky Brito faz 35 anos e ganha declaração da mãe: 'Amo incondicionalmente'

O ator comprou uma fração do empreendimento por R$ 127.597,55, em 2015, mas desistiu do negócio tempos depois sob a alegação de que o Brasil enfrentava uma crise econômica. A briga na Justiça, que começou em 2016, parece estar longe de ganhar um desfecho.

Em 2019, o TJ-RJ determinou a devolução de parte do dinheiro pago pelo artista. "Julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, à devolução de 75% do valor total pago, corrigido monetariamente, a partir de cada desembolso e com juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença."

Acidente

O ator sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de amigos, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, ele foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D'Or. O artista, que chegou a ficar em estado grave, recebeu alta do hospital na sexta-feira (29).