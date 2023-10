Jaquelline se irrita após discussão com Lucas: 'Não vou mais ajudar'

Jaquelline e Lucas se estressaram em A Fazenda 2023 (Record). Na câmera-trato, WL até comentou sobre a discussão e disse que nunca viu uma amizade quase terminar por comida para um animal.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A ex-BBB 18 colocou a ração do cavalo Colorado e se desentendeu com Lucas, que queria fazer todas as tarefas para mostrar na câmera-trato.

Irritada, a peoa desabafou com Alicia X e Kally.

Jaquelline: "Lucas é muito ignorante, não trato ele mal."

Jaquelline: "Não vou mais ajudar."

Kally: "Deixe ele fazer, acordou, ele que faça [as tarefas com o cavalo]."

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu

1 / 3 3ª Fazendeira: Jaque A Fazenda 2023: Jaquelline é a terceira Fazendeira Reprodução/PlayPlus 2 / 3 2º Fazendeiro: André Gonçalves A Fazenda 2023: André é o segundo Fazendeiro Reprodução/PlayPlus 3 / 3 1º Fazendeiro: Yuri Meirelles A Fazenda 2023: Yuri Meirelles na formação da 1ª roça Reprodução/PlayPlus