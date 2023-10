Jaquelline e Kally discutem aos gritos: 'Dando show aqui gratuito'

Jaquelline e Kally se desentenderam em A Fazenda 2023 (Record). As aliadas gritaram e chamaram a atenção da sede com a situação.

Kally ficou incomodada pela Fazendeira trazer coisas de fora do reality rural e as duas discutiram.

Jaquelline: "Não estou falando que não é para você fazer algo, você está ficando doida."

Kally: "Eu fico perto de quem eu quiser."

Jaquelline: "Deixa eu te explicar uma coisa. Você é minha amiga, mas eu não sou obrigada a aguentar a pessoa me desaforando. Tchau."

Kally: "Já é a segunda vez [que traz assunto de fora]."

Jaquelline: "Vai com as suas ignorâncias para lá, vai falar assim com quem você quiser, comigo não. Não é segunda, não é terceira, ela estava falando do DJ, e eu falei: 'é para a gente, e você é matriculada'. Ela perguntou o que era e falei que é pessoa que namora ou é casada. Aí ela falou que era uma indireta."

Kally: "Não estou brigando, não. Mas ela já sabe os pontos que eu não quero que toque no assunto."

Nadja: "A Kally já falou comigo sobre isso, ela não quer falar sobre isso."

Jaquelline: "Estava dando show aqui gratuito, deveria fazer show na sua casa."

Kally: "Ela tocou em um assunto nada a ver aqui, envolvendo povo lá de fora."

Nadja pontuou que as duas sentiam ciúmes uma da outra e declarou que não havia maldade na fala de Jaquelline, que não tinha comentado de propósito para magoar a amiga. Com isso, Kally pediu desculpa por ter gritado com a aliada.

Depois da discussão, Kally chorou no quarto e foi consolada por Simioni. Ainda disse que era "surtada".

Paz selada

As peoas se abraçaram após a treta e Kally desabou.

