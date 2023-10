Barney: Eliminado, Laranja passa vergonha e nega desculpas para Lucas

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (06). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

Antes de falar sobre o eliminado de ontem, um breve relato a respeito de uma impactante conspiração ocorrendo em Itapecerica da Serra.

Quem esperava fogo no feno em A Fazenda encontrou apenas um extintor de incêndio digno dos melhores episódios da Turma do Didi. Simioni, Cariúcha e Jenny estão desde a madrugada de quarta para quinta-feira conspirando contra o programa, mas todo o enredo foi sumariamente ignorado pela edição de ontem.

Elas não concordaram com o pronunciamento de Adriane Galisteu negando a existência da fala de Rachel Sheherazade sobre cuspe e doença criada por Simioni e replicada por Cariúcha durante a votação de terça-feira. Garantem ter ouvido o que ninguém mais ouviu. Por isso, suspeitam que a jornalista está sendo protegida pela produção. Durante o dia, dentre outras coisas, chegaram a falar que o BBB é melhor que A Fazenda.

A reprimenda por conta das falas homofóbicas contra Lucas também renderam reclamações por parte do trio. Graças ao discurso, classificaram Galisteu como "arrogante, bruta, debochada, ignorante e desrespeitosa", conforme o trecho republicado pelo perfil Dantinhas no site anteriormente conhecido como Twitter.

Nas suas redes sociais, a apresentadora se manifestou enigmaticamente durante o dia. "Não adianta nada ter joelhos no chão se você semeia maldade quando está de pé".

Cá entre nós, a expectativa era que houvesse algum posicionamento da produção no programa ao vivo, já que não houve uma manifestação no decorrer do dia. Mas que nada: para a frustração dos internautas, nenhum dos diálogos cheios de dúvida e cólera foram exibidos. Quem acompanha o programa apenas pela TV nem ficou sabendo dessa trama, a mais interessante do momento.

As terraplanistas de Itapecerica da Serra passaram incólumes da edição na Record, mas continuam sendo o tema mais interessante para quem tem a oportunidade de acompanhar tão lisérgico enredo pela internet. O receio é que isso continue ganhando força e a produção acabe perdendo o controle do programa, como ocorreu ano passado.

NOTAS DE A FAZENDA

Avaliações rápidas de acontecimentos relevantes no programa de ontem

Nota 4,43%

Para Darlan, o Laranjinha, que obteve esse pífio resultado ao ser eliminado na segunda roça. Perdendo para Tonzão e Sander, será que ganharia de quem?

Durante a entrevista com Lucas Selfie logo após sua saída, teve a oportunidade de pedir desculpas para Lucas e o público pelas falas homofóbicas na madrugada de terça-feira. Tentou minimizar o significado do que disse e preferiu "seguir o jogo". Um papelão.

Antes disso, ficou claro que assim como as terraplanistas de Itapecerica da Serra, Darlan tem problemas de lidar com a realidade. Conversando com Galisteu logo após a eliminação, se comportou como se tivesse pedido para sair ou coisa que o valha: "Achei que eu suportaria mais tempo, mas a saudade..."

Nota 5

Para o programa de ontem na Record. Não conseguiu aproveitar o barulho na internet para criar um fato novo e seguiu um esquema protocolar, engessado. Com a previsível eliminação de Darlan, rigorosamente nada de inesperado aconteceu. Uma pena, a gente gosta de balbúrdia.

